Okul önünde tartışma büyüdü: veli bekçi tarafından ayağından vuruldu

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Valiliği, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bir ilkokul önünde 30 Ekim Cuma günü saat 09.15 sıralarında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin bildirdiğine göre okul çıkışında veliler arasında trafik kaynaklı bir tartışma çıktı. Tartışmaya müdahale eden çarşı ve mahalle bekçisi G.Ö., araya girince taraflardan M.S. ile karşılaştı.

Valilik açıklamasında, M.S.'nin müdahalenin ardından bekçiye saldırgan tavırlar sergilediği ve bekçiyi darp ettiği belirtildi. Bekçinin önce biber gazıyla müdahalede bulunduğu; ancak M.S.'nin saldırısını sürdürmesi üzerine bekçinin ayağından vurarak etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Valiliğin açıklaması:

Yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin sevk ettiği M.S.'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca valilik, M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunduğunu belirtti ve olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Valiliğin duyurusuna göre soruşturma devam ediyor. Olay, okul önlerindeki yoğunluk ve trafik nedeniyle çıkan anlaşmazlıklarda görevli güvenlik görevlilerinin müdahale usulleri ile orantılı güç kullanımı gibi konuları gündeme taşıyor. Yetkili makamların soruşturma sonucu ortaya koyacağı bulgular, olayın hukuki ve disiplin yönünü netleştirecek.

Valilikten yapılan resmi açıklama dışında olayla ilgili ek bilgi paylaşılmadı; soruşturmanın tamamlanmasının ardından yetkili kurumların kamuoyuna daha ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor.

Avcılar’da okul önünde veli vuruldu: Valilik olayın ayrıntılarını açıkladı