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Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

Erzurum'da sağanak yağış yüksekleri kara çevirdi; Palandöken'in 3 bin 126 metrelik zirvesinde sıcaklık gece eksi 3,3 dereceye kadar düştü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken'de gece sıcaklık eksi 3'ü gördü, zirve beyaz örtüyle kaplandı

Palandöken'de görünüm:

Erzurum'da etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü ve dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi yağışın ardından beyaza büründü. Gece saatlerinde şehir genelinde görülen yağmur, yüksek rakımlarda yerini kar yağışına bıraktı ve dağ eteğinden itibaren beyaz örtü oluşmaya başladı.

Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde ölçümlere göre gece hava sıcaklığı eksi 3 derecenin altına inerken, en düşük değer eksi 3,3 derece olarak kaydedildi. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 126 metre yükseklikte bulunan zirvede karlanmaya bağlı görüntüler sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

zirve ve sis etkisi:

Zirvede yaşanan soğuma ve yağış dalgası, Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek noktalarından biri olan Ejder Tepe'yi yoğun sisle birlikte görünmez hâle getirdi. Yoğun sis nedeniyle zirve manzaraları yer yer kaybolurken, kayak merkezinde üst kesimlerde görüş mesafesi düştü.

Yüksek kesimlerde kayda geçen kar yağışı, yer yer hafta sonu planları ve ulaşım koşulları açısından dikkati gerektirecek bir tablo ortaya koydu. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azaldığını ve yerel olarak kayganlık olabileceğini belirtiyor.

meteorolojik değerlendirme ve uyarılar:

Meteoroloji verilerine göre bölge genelinde hava, parçalı ve çok bulutlu; aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Yerel yetkililer ve meteoroloji servisleri, yüksek kesimlerde özellikle araç kullanıcıları ile dışarı çıkacakların dikkatli olmasını ve güncel hava raporlarını takip etmelerini tavsiye ediyor.

Palandöken&#039;in zirvesi beyaza büründü: Erzurum&#039;da sıcaklık eksi 3 dereceye düştü

Palandöken'in zirvesi beyaza büründü: Erzurum'da sıcaklık eksi 3 dereceye düştü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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