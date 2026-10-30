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Bakırköy'de ihale ve ruhsat iddiaları: 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 63’e yükseldi; 61 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy'de ihale ve ruhsat iddiaları: 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada, belediye başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük yapıldığı ve bunun neticesinde kamu zararının oluştuğu iddiası merkezde yer alıyor. İddialar arasında iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği ve ödemeyi yapmayanların ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı yönündeki şikayetler bulunuyor.

soruşturmayı yürüten kurum:

İddialar doğrultusunda soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Cumhuriyet savcılığının soruşturma kapsamında delil toplama, belge incelemesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınması gibi çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

gözaltı ve adliye işlemleri:

Kolluk birimlerince yürütülen uygulamalar sonucunda gözaltına alınanların sayısı 63 olarak bildirildi. Bu kişilerden 61inin ifadeleri kollukta tamamlandı; sağlık kontrollerinin ardından bu şüpheliler Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin ilerleyen saatlerde savcılık ifadelerine başlanmasının beklendiği, kalan 2 şüphelinin ise ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceğinin öğrenildiği kaydedildi.

Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi

Bakırköy Belediyesine yönelik soruşturmada şüpheliler adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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