Bodrum'da köy içine kadar ilerleyen domuz sürüsü mahallede tedirginlik yarattı

Bitez Mahallesi'nde yaban domuzları görüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi sınırlarında bir yaban domuzları sürüsü mahalle içine kadar indi. Görgü tanıkları, sürünün önce pazar yerine yöneldiğini, pazarcı esnafının müdahalesiyle pazar alanından uzaklaştırıldığını aktardı. Olay, çevredeki vatandaşlarda belirgin bir tedirginlik yarattı.

Pazar yerindeki müdahale:

Sürü, ilk olarak pazar yerine giriş yapmaya çalıştı; pazarcıların direnişi ve müdahalesi sonucu domuzlar pazardan uzaklaştı. Tanıklara göre müdahale, yoğun mal ve insan trafiğinin olduğu noktada olası bir zarar veya panik yaşanmasını engelledi.

Mahalle içinde dolaşma ve kaybolma:

Pazardan uzaklaşan domuz sürüsü daha sonra Bitez köy içine doğru ilerleyerek bir süre mahallede dolaştı. Yaklaşık gözlemler sürünün kısa süre sonra gözden kaybolduğunu gösteriyor. O anlar bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi ve bölgedeki huzursuzluk dikkat çekti.

Olay, yerleşim alanına inen yabani hayvanların yarattığı güvenlik ve sağlık endişesini yeniden gündeme taşıdı; sakinler benzer durumlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yetkili kuruluşlardan veya belediyeden yapılan bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Bodrum’da domuz sürüsü mahalleye indi