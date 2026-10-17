Gece turlarına ilgi artıyor: müze ve ören yerlerinde 1,3 milyon ziyaretçi

Gece müzeciliğinde yeni rekor:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının bu yıl toplam 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaştığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Uygulamada geçen yıla göre yüzde 32 artış kaydedildiği, kültürel mirasın gece atmosferinde daha geniş kitlelerle buluşmasının hedeflendiği vurgulandı.

Gece müzeciliği, gün batımından sonra müze ve ören yerlerinin farklı bir atmosferde keşfedilmesine imkân vererek ziyaretçi profillerini çeşitlendiriyor. Bakan Ersoy, ilgi artışının yürütülen çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek bu alanı yaşayan mekânlara dönüştürme çabasının süreceğini ifade etti.

Öne çıkan mekanlar ve sayılar:

Sıralamada ilk sırayı alan Efes Ören Yeri, bu yıl 501 bin 811 ziyaretçiyle liderliği korudu. Efes geçen yılki 368 bin 731 ziyaretçiden sonra yüzde 36 artış gösterdi. İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi 277 bin 557 ziyaretçiyle ikinci, Hierapolis Pamukkale Ören Yeri ise 190 bin 910 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı.

Listede ayrıca Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 62 bin 71, Didim Ören Yeri 60 bin 884 ve Marmaris Müzesi 50 bin 53 ziyaretçiyle yer aldı. Bakan Ersoy paylaşımında, bu ilginin yeni çalışmalar için motivasyon sağladığını da kaydetti.

Artış oranları ve uzatılan tarihler:

Gece müzeciliğinde bölgesel artışlar da dikkat çekti. İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretçi sayısını 8 bin 789dan 24 bin 850'ye çıkararak yüzde 183 artış kaydetti. Aydın Didim Ören Yeri'nde ziyaretçi sayısı 27 bin 846'dan 60 bin 884'e yükselirken artış oranı yüzde 119 oldu. Antalya Patara Ören Yerinde ziyaretçi sayısı 14 bin 141'den 28 bin 21'e çıkarak yüzde 98 artış gösterdi. İzmir Efes Yamaçevler'de de sayılar 10 bin 718'den 19 bin 541'e yükseldi (yüzde 82).

2026 yılı uygulaması 1 Haziran-1 Ekim tarihlerinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 11 müze ve 11 ören yeri olmak üzere toplam 22 noktada gerçekleştirildi. Gelen ziyaretçi talepleri üzerine uygulama süresi Efes ve Side'de 15 Ekim'e, Göreme Ören Yeri'nde ise 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Galata Kulesi'ndeki gece müzeciliği uygulaması ise yıl boyu devam edecek.

Bakan Ersoy paylaşımında şunları söyledi: "Gece müzeciliğinde 1 milyon 326 bin ziyaretçiyi geride bıraktık! Tarihimizin ve kültürel mirasımızın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gece müzeciliği uygulamamızla 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik artış kaydettik... Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak, müze ve ören yerlerimizi yaşayan mekânlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Gece müzeciliğinin sağladığı erişilebilirlik ve farklı ziyaret deneyimi, kültür turizmi açısından yeni fırsatlar sunuyor. Bakanlığın önümüzdeki dönemde de bu uygulamayı destekleyerek müze ve ören yerlerinin hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için cazibesini artırmayı hedeflediği belirtildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, GECE MÜZECİLİĞİNDEKİ REKORU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURARAK 1 MİLYON 326 BİN 590 ZİYARETÇİYE ULAŞILDIĞINI AÇIKLADI.