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Gece yarısı çarpışma: Şişli'de araçlar cami kapısı ve kırtasiyeye girdi

Şişli Esentepe'de saat 01.30'da çarpışan iki araçtan biri cami kapısına, diğeri kırtasiyeye girdi; iki sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı çarpışma: Şişli'de araçlar cami kapısı ve kırtasiyeye girdi

Gece yarısı iki araç cami ve kırtasiyeye girdi

İstanbul'un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada, yanyana ilerleyen iki araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol üzerindeki caminin giriş kapısına, diğeri ise bir kırtasiyeye girdi.

Olay yerinde müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve iş yeri sahibinin sözleri:

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri, caddede aynı yönde hızla ilerleyen iki aracın önce birbirine ardından birinin cami kapısına diğerinin kırtasiyeye çarpmasını kaydetti. Kırtasiye sahibi Yüksel Yaşar, "Saat 01.30 gibi iki araç, bir tanesi doğrudan buraya, diğeri de caminin demir kapısına vurup bu hale getirdiler" dedi.

Yaşar, bölgede kaldırımların yapıldıktan sonra kazaların arttığını düşündüğünü, muhtemel teknik bir sorun olabileceğini ve "bir haftadır elektrik ve internet yok" olduğunu belirterek, trafik ışıklarının çalışmamasının kazada etkili olabileceğini vurguladı. Kırtasiyede ciddi maddi hasar oluştu.

Şişli’de feci kaza kamerada: Araçlardan biri cami kapısına diğeri kırtasiyeye girdi

Şişli’de feci kaza kamerada: Araçlardan biri cami kapısına diğeri kırtasiyeye girdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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