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Baskında Karabağlar’da çok sayıda sentetik hap ve pregabalin ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karabağlar’daki operasyonda 66 kilo 363 gram pregabalin, 38 bin 664 hap ve 177,4 gram kokain ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Baskında Karabağlar’da çok sayıda sentetik hap ve pregabalin ele geçirildi

Operasyon detayları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik bir çalışma yürütüldü. Belirlenen adrese yapılan baskında kapsamlı arama gerçekleştirilerek çok sayıda maddi delil ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarları:

Aramada 66 kilo 363 gram pregabalin hammaddesi, 38 bin 664 adet uyuşturucu hap, 177,4 gram kokain ile birlikte 4 adet hassas terazi bulundu. Ele geçirilen bu malzemelere el konuldu ve kayıt altına alındı.

gözaltı ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü. Soruşturma ve adli süreçler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

İZMİR&#039;İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ.

İZMİR'İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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