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Menderes'te muhafaza altındaki eşya hırsızlığından aranan zanlı yakalandı

Menderes'te eşya hırsızlığından kesinleşmiş 15 yıl 4 ay cezası bulunan V.K. (42), 6 Kasım 2026'de jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Menderes'te muhafaza altındaki eşya hırsızlığından aranan zanlı yakalandı

olay özeti:

İzmir'in Menderes ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş ceza bulunan şüpheli yakalandı. Operasyonu yürüten birimler, zanlının bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ile ilgili dosyada arandığını belirledi.

operasyon ve yakalama:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapılan çalışması kapsamında, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında aranan V.K. (42) gözaltına alındı. Operasyon yerinde yakalama sağlanarak şüpheli kolluk birimine teslim edildi.

yargı süreci:

Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İZMİR&#039;DE 15 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HIRSIZ YAKALANDI

İZMİR'DE 15 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HIRSIZ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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