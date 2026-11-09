Menderes'te muhafaza altındaki eşya hırsızlığından aranan zanlı yakalandı

olay özeti:
İzmir'in Menderes ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş ceza bulunan şüpheli yakalandı. Operasyonu yürüten birimler, zanlının bina içinde muhafaza altına alınmış eşya ile ilgili dosyada arandığını belirledi.
operasyon ve yakalama:
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapılan çalışması kapsamında, 6 Kasım 2026 günü gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında aranan V.K. (42) gözaltına alındı. Operasyon yerinde yakalama sağlanarak şüpheli kolluk birimine teslim edildi.
yargı süreci:
Karakoldaki adli işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu bildirilen V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
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