Gece yarısı İSKİ çalışmasında açılan çukura taksi düştü

Arnavutköy Haraççı'da gece saatlerinde seyir halinde olan bir taksi, İstanbuI Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ ekiplerinin yol çalışması yaptığı alanda açıldığı bildirilen metrelerce derinlikteki çukura düştü. Olayda sürücü Kaan Hüseyin Yüksel yara almadan kurtuldu, araç uzun uğraş sonrası vinçle çıkarıldı.

Olayın gelişimi:

Kaza, gece saatlerinde Hadımköy - Haraççı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüksel, durağa doğru ilerlerken çalışma yapılan bölüme geldi ve karşı yönden gelen araçlara yol vermek için durdu. Çalışma alanındaki görevlilerin karşı yönden gelen araçları durdurup kendisine geçiş izni verdiğini söyleyen sürücü, ilerledikten sonra yoldaki çukuru fark edemeyerek taksinin içerisine düştüğünü aktardı.

Yüksel, olay anını, "Burada yol çalışmasını fark ettim ve karşıdan gelen araçlara yol vermek için durdum. Daha sonra karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. İş makinesinin projektör lambaları görüşümü engelledi. Çok fazla güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm" sözleriyle anlattı. Sürücünün aktardığına göre çukurun derinliği 3,5-4 metre civarındaydı.

Kurtarma çalışması ve sonrasında:

Çukurun içine büyük bölümüyle gömülen takside bulunan Yüksel, kısa süreli şok yaşadıktan sonra kendi imkânlarıyla araçtan çıktı. Olayın ardından çağrılan kurtarma ekipleri ve vinç, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından taksiyi bulunduğu yerden çekti.

Yüksel, aracın vinçle çıkarılmasının hemen ardından çukurun kapatıldığını belirtti; olay yerinin görünümünün kazadan sonra değiştiğini, öncesinde çukurun çok daha belirgin olduğunu ifade etti. Olay anına ilişkin görüntülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve görüntülerde taksinin çukurun içine gömülme anlarının yer aldığı öğrenildi.

Sürücünün talepleri ve hasar:

Taksi sürücüsü, çalışma alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını iddia ederek sorumlulardan şikâyetçi olacağını ve zararının giderilmesini talep etti. Yüksel, aracında önemli maddi hasar olduğunu belirterek tahmini hasar tutarını 150 bin lira civarı olarak açıkladı ve benzer kazaların önlenmesi için çalışma sahalarında güvenlik önlemlerinin daha geriden ve belirgin şekilde başlanması gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi. Sürücünün ifadesi, kazanın görüntüleri ve aracın hasar durumu, ilerleyen süreçte yetkili kurumlara yapılacak şikâyet ve tazminat taleplerinin temel delilleri olarak öne çıkacak.

KAZA ANINI ANLATAN KAAN HÜSEYİN YÜKSEL