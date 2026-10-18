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Gece yarısı Karatay'da kaza: bir araç takla attı

Karatay'da Büyük Kumköprü ile Damat Mustafa Paşa kavşağında iki otomobil çarpıştı, bir araç takla attı; yaralılar ayakta tedavi edildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:53

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarısı Karatay'da kaza: bir araç takla attı

Kaza ayrıntıları:

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi sınırları içindeki Büyük Kumköprü Caddesi ile Damat Mustafa Paşa Caddesi kesişiminde, gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı.

Sürücülerin isimleri alınamayan araçlardan 42 CJS 14 plakalı otomobil Büyük Kumköprü Caddesi üzerinde seyrederken, 42 ADF 194 plakalı otomobil Damat Mustafa Paşa Caddesi'nden çıkış yaptı ve çarpışma gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle 42 CJS 14 plakalı otomobil takla attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazazedelere olay yerinde müdahale ederek ayakta tedavi uyguladı. Yaralılar hastaneye kaldırılmadı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, yetkililer olayla ilgili inceleme ve tahkikat başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

KONYA’DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI.

KONYA’DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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