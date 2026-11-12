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Kozan'da park halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu

Kozan'ın Türkeli Mahallesi'nde gece 02.30'da parktaki 06 ZK 666 plakalı Mercedes alev alıp tamamen kül oldu; yangın bitişikteki araca da sıçradı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:23

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da park halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu

Kozan'da gece yarısı araç yangını:

Adana'nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde gece saat 02.30'da bir apartman bahçesinde park halinde bulunan 06 ZK 666 plakalı Mercedes marka otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

Yangın, Mercedes'in hemen yanına parklı bulunan diğer araca da sıçradı. Olayda Mercedes tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki araçta da maddi hasar meydana geldi.

itfaiye müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sonucu alevler yayılmadan durduruldu.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin tespiti için yetkililer inceleme başlattı. Olayla ilgili gerekli tutanak ve tespitler yapılmak üzere ekipler çalışma yürütüyor.

YANGINDA İKİ OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

YANGINDA İKİ OTOMOBİLDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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