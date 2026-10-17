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Gece yarısı Malatya yurdunda kırılan termometrenin cıvası iki öğrenciyi etkiledi

Malatya'da yurt odasında kırılan termometre cıvası iki öğrencinin zehirlenme şüphesiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmasına neden oldu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı Malatya yurdunda kırılan termometrenin cıvası iki öğrenciyi etkiledi

Olayın gelişimi:

Olay, saat 01.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi İzollu Sokak'ta bulunan Malatya İlahiyat Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan bir öğrencinin rahatsızlanması üzerine arkadaşları ateşini ölçmek amacıyla termometre kullandı.

Termometrenin yere düşerek kırılması sonucu içindeki cıva yayıldı ve bu durumdan iki öğrenci etkilenerek rahatsızlandı. Olay, yurtta bulunan diğer öğrenciler ve görevliler tarafından yetkililere bildirildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Bildirimin ardından olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, etkilenen 2 öğrenci'yi ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırdı.

AFAD ekipleri yurtta inceleme yaparak ortamın güvenli hale getirilmesi için çalışma yürüttü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Olayın yaşandığı yurtta ve ilgili birimlerde gerekli kayıt ve tutanak işlemleri yapılmaktadır.

MALATYA&#039;DA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KIRILAN TERMOMETREDEN YAYILAN CIVADAN ETKİLENEN 2 ÖĞRENCİ...

MALATYA'DA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KIRILAN TERMOMETREDEN YAYILAN CIVADAN ETKİLENEN 2 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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