Gece yarısı Serik'te yoldan çıkan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Serik'e bağlı Töngüşlü Mahallesi Hacıosmanlar mevkisinde gerçekleşti.

Kaza anında araçta bulunan veya çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet seyir halindeyken kontrolden çıktı ve devrildi. Olayın kesin nedenine ilişkin değerlendirme jandarma ekiplerinin yürüttüğü inceleme sonrasında netleşecek.

müdahale ve tespit:

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 16 yaşındaki Gürkan Eşli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

inceleme süreci:

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Gürkan Eşli'nin cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmasını sürdürüyor.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA 16 YAŞINDAKİ GÜRKAN EŞLİ YAŞAMINI YİTİRDİ. YOLDAN ÇIKARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ.