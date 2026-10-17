Sakarya'da DEAŞ operasyonunda iki tutuklama, iki şüpheli sınır dışı edilecek

Operasyonun kapsamı:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine dair ifadeler ve teşhis bulunan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde belirlenen adreslere özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenledi.

Yakalanan şüpheliler ve arama bulguları:

Operasyon sonucu Irak uyruklu 3 ve Suriye uyruklu 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; bu materyallerin incelenmesi soruşturmanın devamında delil değerlendirmesi amaçlı kullanılacak.

Adli süreç ve son işlem:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 16 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan kişilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol veya serbest bırakma kararı verilen diğer iki şahıs ise sınır dışı işlemlerinin başlatılması için GÖKSEM'e teslim edildi.

Soruşturma, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve adli süreçlerin ilerlemesiyle birlikte devam ediyor; yetkililer operasyonun örgütsel bağlantıların tespit edilmesine dönük adımlarını sürdürüyor.

SAKARYA'DA DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN YABANCI UYRUKLU 4 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANIRKEN, 2'Sİ SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE GÖKSEM'E TESLİM EDİLDİ.