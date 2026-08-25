Gece yarısı traktörlerle 13 inek için dağ araması sonuç verdi

Bayburt Çalıdere'de kayıp ineklerin bulunması

Bayburt'un Çalıdere köyünde akşam saatlerinde sürünün köye dönmesinin ardından Ersoy Olüç, Necati Olüç, Savaş Olüç ve Murat İnci kendilerine ait hayvanlarda eksik olduğunu fark etti. Toplam 13 inek kayıptı ve sahipleri derhal arama çalışmalarına başladı.

aramaya başlangıç:

Sahipler, gece yarısı traktörlerle köy içi ve çevresindeki dağlık alana yönelerek arama yaptı. İlk etapta köy çevresinde ve yollar boyunca izler arandı; ekipler gece boyunca hayvanların olası geçtiği bölgeleri inceledi.

bulma ve köye dönüş:

Saatler süren takip ve arayışın ardından, arama yapan vatandaşlar kaybolan 13 ineğin yerini dağlık bir alanda tespit etti. Hayvanlar güvenli şekilde dağdan indirilip sahiplerine teslim edildi ve köye geri götürüldü.

Olay, köy halkının dayanışma ve hızlı müdahalesi sayesinde çözüldü; herhangi bir yaralanma veya kayıp bildirilmedi.

BAYBURT’TA SÜRÜDEN AYRILAN 13 İNEK SAHİPLERİ TARAFINDAN DAĞDA BULUNDU