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Gece yarısı traktörlerle 13 inek için dağ araması sonuç verdi

Bayburt Çalıdere köyünde sürüden ayrılan 4 kişiye ait 13 ineğin gece traktörlerle başlatılan araması sonucunda hayvanlar dağlık alanda bulundu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Gece yarısı traktörlerle 13 inek için dağ araması sonuç verdi

Bayburt Çalıdere'de kayıp ineklerin bulunması

Bayburt'un Çalıdere köyünde akşam saatlerinde sürünün köye dönmesinin ardından Ersoy Olüç, Necati Olüç, Savaş Olüç ve Murat İnci kendilerine ait hayvanlarda eksik olduğunu fark etti. Toplam 13 inek kayıptı ve sahipleri derhal arama çalışmalarına başladı.

aramaya başlangıç:

Sahipler, gece yarısı traktörlerle köy içi ve çevresindeki dağlık alana yönelerek arama yaptı. İlk etapta köy çevresinde ve yollar boyunca izler arandı; ekipler gece boyunca hayvanların olası geçtiği bölgeleri inceledi.

bulma ve köye dönüş:

Saatler süren takip ve arayışın ardından, arama yapan vatandaşlar kaybolan 13 ineğin yerini dağlık bir alanda tespit etti. Hayvanlar güvenli şekilde dağdan indirilip sahiplerine teslim edildi ve köye geri götürüldü.

Olay, köy halkının dayanışma ve hızlı müdahalesi sayesinde çözüldü; herhangi bir yaralanma veya kayıp bildirilmedi.

BAYBURT’TA SÜRÜDEN AYRILAN 13 İNEK SAHİPLERİ TARAFINDAN DAĞDA BULUNDU

BAYBURT’TA SÜRÜDEN AYRILAN 13 İNEK SAHİPLERİ TARAFINDAN DAĞDA BULUNDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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