İstanbul kıyılarında gece boyunca süren rüzgar

İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gün içinde hızını zaman zaman artırarak kentin sahil şeridinde ve Boğaz’da etkili oldu. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 75 kilometreye kadar çıkarken, gün içinde bazı anlarda 85 kilometre hızları görüldü. Gece saatlerinde de rüzgar yer yer 60 kilometre hızlara ulaşarak etkisini sürdürdü.

rüzgarın yol açtığı görünüm ve deniz koşulları:

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Boğazı’nda metreleri bulan dalgalar oluştu ve kıyı kesimlerinde deniz dalgalılığı arttı. Rüzgarın şiddeti, deniz ulaşımı başta olmak üzere kıyı faaliyetlerinde aksamalara sebep oldu ve bazı bölgelerde sahil güvenliği uyarıları yayınlandı.

valilik ve kurumların uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılarda, kuvvetli rüzgarın bugün etkisini artırmasının ve perşembe öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmeye başlamasının tahmin edildiği ifade edildi. Valilik, vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

VALİLİK UYARMIŞTI: LODOS GECE SAATLERİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ