Çorum’da gece yarısı buluşması

Çorum’da merakla beklenen GTA 6, gece yarısı erişime açılınca oyun tutkunları kısa sürede ekran başına geçti. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, yıllardır süren beklentinin ardından oyuncularla buluşurken şehirdeki kafeler de gece boyunca dolup taştı.

kafe önünde toplandılar:

Genç oyuncular, oyunun çıkış saatini heyecanla beklemek için gece 18.00’de dükkanlarını kapatıp saat 00.00’ı beklediklerini anlattı. Toplanan grup, oyun yayınlarını takip edip ilk erişim anında ekran karşısına geçti. Katılımcılar, oyunun grafik ve gerçekçilik düzeyinden övgüyle söz etti.

ilk tepkiler ve deneyimler:

Berzahan Uz oyunu oynamak için dükkanını saat 18.00’de kapattığını belirterek şunları söyledi: Saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Dijital dünyayı bir ekranın içerisine sığdırmaları çok başarılı. GTA 6 gerçekten muhteşem bir oyun. Çok beğendik. Gerçekçiliği, hareketleri, tam bir dünya gerçekten. Haftalardır bu heyecanı yaşarken saatler kala kalbimiz yerinden çıkacak gibi bekledik. Herkesi bu dijital dünyaya bekliyoruz.

Kadir Söylemez ise oyunu aylar öncesinden satın aldıklarını ve 13 yıl sonra gelen sürümü büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini anlattı: Herkes gibi ben de yıllardır bu oyunu bekliyordum. GTA 5 çıkalı 13 yıl oldu. Aylar öncesinden oyunu satın aldık ve bugünün gelmesini bekledik. Şu an arkadaşlarımızla birlikte heyecanlıyız. Yaklaşık 15 dakikadır oynuyoruz. Gündüz de yayınları izledik. Çok güzel, gerçekten emek verilmiş. Şimdilik gördüklerimiz bile çok keyifliydi. Bundan sonra göreceklerimizin daha da heyecanlı olacağına eminim.

Topluluk içindeki bu ilk tepkiler, yerel buluşmaların ve ortak deneyimlerin oyun lansmanlarında hâlâ önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Çorum’daki oyuncular, gecenin ilerleyen saatlerinde de oyunu incelemeye ve deneyimlerini paylaşmaya devam etti.

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