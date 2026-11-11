Gecekonduda çıkan yangın çatıyı çöktürdü: bir kişi yaşamını yitirdi

İslambey Mahallesi'nde gecekondu yangını

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta saat 02.00 sıralarında bir gecekondu yangını çıktı. İddialara göre yangın, elektrik sobasından kaynaklandı ve kısa sürede tüm yapıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

müdahale süreci ve çatı çökmesi:

Polis ekipleri olay çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevlerin şiddeti nedeniyle gecekondunun çatısı bir süre sonra tamamen çöktü. Ekiplerin söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı.

Yangın müdahalesi ve çatının çökme anları havadan görüntülendi; söndürme ve soğutma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma işlemleri başlatıldı.

can kaybı, inceleme ve alınan önlemler:

Yangının söndürülmesinin ardından gecekondu içinde yaşayan ve kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yetkililer, yangın anında söz konusu kişinin evden çıkamadığını belirtti. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gecekonduda büyük çapta hasar oluştu. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri yapıda çalışma yürüttü ve yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

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