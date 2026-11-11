Talas'ta kavga hastaneye götürdü: Mevlana Mahallesi'nde bir kişi bıçaklandı

Talas'ta bıçaklı kavga: olay yerinde tedavi edildi

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi üzerinde bir binada meydana gelen kavgada bir kişi yaralandı. Olay, iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gerçekleşti.

Olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, taraflardan O.M. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.M. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya yerde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüyor. Emniyet güçleri, kavgaya karışan diğer kişilerin tespiti ve olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma açtı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor ve olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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