Liderler düzeyinde toprak müzakerelerine hazırız diyor Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka'da Kuzey ülkeleri liderleriyle bir araya geldiği toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avrupa ve ABD aracılığıyla liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduklarını açıkladı. Zelenskiy, barış müzakerelerinde Avrupa'yı kimin temsil edeceği kararının Avrupalılara ait olduğunu ve Kasım ayında bu konuda gecikmeksizin bir uzlaşıya varılması gerektiğini söyledi.

Avrupa ve ABD aracılığıyla müzakereler:

Abu Dabi'de gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Amerikalıların, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Avrupalılarla da görüşmeler yürüttüğünü belirten Zelenskiy, Avrupa'nın kendisini temsil edecek bir veya birkaç lider konusunda karar vermesini umduklarını dile getirdi. Zelenskiy, "Oturup toprak meselesini konuşmaya hazırız" ifadelerini kullanarak ikili görüşmelerin önemine vurgu yaptı ve liderler düzeyinde bir görüşmenin tüm ayrıntıların ele alınması açısından kritik olduğunu kaydetti.

Putin'in gerçeklik algısı ve sahadaki durum:

Zelenskiy, müzakere heyetinin izlenimleri doğrultusunda iki tarafın elindeki bilgilerin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Rusların Donbas'ta Ukrayna kontrolündeki toprakların yarısını işgal ettiklerini ciddi şekilde düşündüklerini ifade eden Zelenskiy, bunun sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirtti. "Putin, farklı bir gerçeklikte yaşıyor" diyen Zelenskiy, Rus tarafının asker ve istihbarat görevlilerinin sahada yanlış bir algıya sahip olduğunu aktardı.

Ukrayna lideri ayrıca Herson örneğini vererek bölgenin nehir boyunca ikiye bölündüğünü ve bir yakada Rus güçleri, diğer yakada ise Ukrayna kontrolünün bulunduğunu anlattı. Zelenskiy, bunun gibi hassas meselelerin konuşulması gerektiğini, zira Herson'un bir Ukrayna şehri olduğunu ve her iki yakada da insanların yaşamayı sürdürmek istediğini vurguladı.

Güvenlik garantileri, sorumluluk ve hava savunması:

Zelenskiy, toprak tavizi yapmaya hazır olmadıklarını, Putin'e güvenilemeyeceğini ve bu yüzden somut, çok açık güvenlik garantileri gerektiğini söyledi. Soruşturma ve yargı süreçlerinin önemine değinerek, saldırganların hesap vermesi gerektiğini belirtti: "Soruşturma ve yargılama olmalı. Hesap sorulmalı. Katiller bulunmalı ve hesap verilmeli."

ABD'nin tarafsız bir arabulucu olup olmadığına ilişkin değerlendirmesinde ise Zelenskiy, ABD'ye ihtiyaç duyduklarını, savaş sonrası en güçlü güvenlik garantilerinin Avrupa ve ABD'den gelebileceğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna'nın kış döneminde hava savunmasına daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirterek Orta Doğu'ya yapılan sevkiyatların etkisinden söz etti: ABD'nin hava savunma sistemlerinin Orta Doğu'ya gönderilmemesi veya gönderilenlerin bir kısmının Ukrayna'ya yönlendirilebilmesinin kış boyunca büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile özel temsilci Steve Witkoff'un müzakerelere yaklaşımında değişiklikler gördüğünü ve duyduklarından memnun olduğunu söyledi. ABD'li temsilcilere Ukrayna'nın topraklarının bir gayrimenkul gibi tartışılamayacağını, savaş sürerken saldırganın güçlendirilmemesi gerektiğini açıkça ilettiğini aktardı.

Son olarak Zelenskiy, Rusya'nın liderler düzeyinde görüşmeye hazır olup olmadığı konusunda kesinlik olmadığını, ancak bu konuyu gündeme getireceklerini belirtti ve müzakere sürecinin hem sahadaki gerçeği hem de Ukrayna halkının güvenlik beklentilerini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Avrupa ve ABD ara buluculuğunda liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduğunu ifade ederek, "Oturup toprak meselesini konuşmaya hazırız" dedi.