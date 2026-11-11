Muğla kurumları tarımsal kuraklığa karşı koordinasyonu güçlendiriyor

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal kuraklık riski, meteorolojik veriler, su kaynaklarının mevcut durumu ve tarımsal üretime yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 213. Şube Müdürlüğü ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hazırlanan sunumlar, il genelindeki riskler ve su kaynaklarının durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Görüşülen başlıklar ve alınan kararlar:

Toplantıda, kuraklık riskine karşı alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası iş birliği olanakları değerlendirildi. Görüşmeler sonunda somut kararlar alınarak yetkili kişiler tarafından imza altına alındı. Kararlarda öncelik, risklerin önceden belirlenmesi ve önleyici adımların hızla uygulanması olarak kaydedildi.

Toplantı metninde ayrıca su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı vurgulandı; tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıpların en aza indirilmesi hedeflendi. Bu çerçevede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve bilgi paylaşım mekanizmalarının işletilmesi benimsendi.

Uygulama ve takip:

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi'nin, Muğla'da kuraklıkla mücadele ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Alınan kararların uygulanması ve izlenmesi için görevlendirmeler yapıldı ve süreçlerin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda verilen mesajda, "Suyumuzu koruyalım, tarımsal üretimimizi geleceğe taşıyalım" çağrısına yer verildi; kurumlar arası iş birliği ve hazırlıkların önemine dikkat çekildi.

MUĞLA’DA TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI AHMET FERHAT ÖZEN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.