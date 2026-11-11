Dolar 50,2118 -0,01%
Euro 56,1068 -0,37%
Bist 11.661,86 -0,43%
Altın Gram 6.522,76 -1,80%
EUR/USD 1,1169 -0,44%
Brent Petrol 92,06 -0,55%
--°

Muğla kurumları tarımsal kuraklığa karşı koordinasyonu güçlendiriyor

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığındaki İl Kriz Merkezi, meteorolojik veriler ve su kaynaklarını değerlendirip kurumlar arası iş birliğiyle kuraklık önlemlerini kararlaştırdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 01:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muğla kurumları tarımsal kuraklığa karşı koordinasyonu güçlendiriyor

Toplantının amacı ve katılımcılar:

Muğla Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen başkanlığında Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal kuraklık riski, meteorolojik veriler, su kaynaklarının mevcut durumu ve tarımsal üretime yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 213. Şube Müdürlüğü ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hazırlanan sunumlar, il genelindeki riskler ve su kaynaklarının durumu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Görüşülen başlıklar ve alınan kararlar:

Toplantıda, kuraklık riskine karşı alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası iş birliği olanakları değerlendirildi. Görüşmeler sonunda somut kararlar alınarak yetkili kişiler tarafından imza altına alındı. Kararlarda öncelik, risklerin önceden belirlenmesi ve önleyici adımların hızla uygulanması olarak kaydedildi.

Toplantı metninde ayrıca su kaynaklarının etkin yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı vurgulandı; tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıpların en aza indirilmesi hedeflendi. Bu çerçevede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve bilgi paylaşım mekanizmalarının işletilmesi benimsendi.

Uygulama ve takip:

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi'nin, Muğla'da kuraklıkla mücadele ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Alınan kararların uygulanması ve izlenmesi için görevlendirmeler yapıldı ve süreçlerin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda verilen mesajda, "Suyumuzu koruyalım, tarımsal üretimimizi geleceğe taşıyalım" çağrısına yer verildi; kurumlar arası iş birliği ve hazırlıkların önemine dikkat çekildi.

MUĞLA’DA TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI AHMET FERHAT ÖZEN...

MUĞLA’DA TARIMSAL KURAKLIK İL KRİZ MERKEZİ TOPLANTISI, VALİ YARDIMCISI AHMET FERHAT ÖZEN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'nın iklim hedefleri COP31'de uluslararası iş birliğine taşındı
images

Beypazarı'nda karla kaplı yollarda yiyecek arayan yılkı atları
images

Çorum'da tarihi merkez ve caddeler kara büründü
images

Kırıkkale'de sis tabakası kent manzarasını örttü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Liderler düzeyinde toprak müzakerelerine hazırız diyor Zelenskiy

Kışa hazırlık çağrısı: Muğla itfaiyesinden baca yangını uyarısı

Tokat'ta geceyi aydınlatan araç yangını mahalleyi alarma geçirdi

Muğla'nın iklim hedefleri COP31'de uluslararası iş birliğine taşındı

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu