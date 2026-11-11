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Gölbaşı'nda EGO otobüsü devrildi: şoför yaralandı, otobüs vinçle kaldırıldı

Akşam saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kepekli mevkiinde 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü kontrolden çıkarak devrildi; şoför yaralandı, ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 02:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı'nda EGO otobüsü devrildi: şoför yaralandı, otobüs vinçle kaldırıldı

Kaza bölgesi ve olay:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde Kepekli mevkiinde seyir halindeki bir EGO otobüsü, edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrildi. Kazaya karışan aracın plakası 06 DT 9916 olarak kaydedildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otobüs şoförü yaralandı ve gelen ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kurtarma çalışması ve araç kaldırma:

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının ardından devrilen otobüs, bölgeye sevk edilen vinç ile kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili bilgi almak isteyenlere resmi açıklamaların bekleneceğini bildirdi.

ANKARA’DA EGO OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 YARALI

ANKARA’DA EGO OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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