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Kışa hazırlık çağrısı: Muğla itfaiyesinden baca yangını uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kışın kırsal alanlarda artan baca yangınlarına karşı temizlik, onarım ve yakıt seçimine dikkat çekti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 01:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kışa hazırlık çağrısı: Muğla itfaiyesinden baca yangını uyarısı

Kışa hazırlık çağrısı: Muğla itfaiyesinden baca yangını uyarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde baca yangını riskinin yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, bacalarda biriken kurum ve zift nedeniyle yangınların daha kolay çıkabildiği ifade edildi.

Neden baca yangınları artıyor:

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle soba ve kalorifer kullanımının artması, bacalarda ısı ve is birikimini artırıyor. Ayrıca açıklamada kalitesiz kömür, ıslak odun ve yanıcı atıkların yakılmasının kurum ve zift oluşumunu hızlandırdığı, bunun da yangın riskini büyüttüğü vurgulandı.

Hangi önlemler alınmalı:

İtfaiye yetkilileri, can ve mal güvenliği için baca temizlik ve bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Çatlak ve hasarlı bacaların uzman kişilerce onarılması, kullanılan yakıtın kaliteli seçilmesi ve ıslak odun ile yanıcı atık yakılmamasının önemine dikkat çekildi.

Muğla itfaiyesi, tüm hemşehrileri gerekli önlemleri almaya ve baca kontrollerini ihmal etmemeye davet etti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI KIŞ AYLARININ BAŞLAMASI NEDENİYLE ÖZELLİKLE...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI KIŞ AYLARININ BAŞLAMASI NEDENİYLE ÖZELLİKLE KIRSAL BÖLGELERDE BACA YANGINLARINA KARŞI VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMALARINI İSTEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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