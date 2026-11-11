Tokat'ta geceyi aydınlatan araç yangını mahalleyi alarma geçirdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Konak Sokak'ta gece saatlerinde bir otomobilde yangın çıktı. Olay, yeni yapılan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu yakınlarında meydana geldi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler, yoğun alevlere müdahale ederek yangını söndürme çalışmasını gerçekleştirdi.

Soruşturma ve bölgedeki durum:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.