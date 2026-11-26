Geceyi alevlere boğan yangın: Almatı'da müstakil evde 5 kişi öldü

Kazakistan'ın Almatı kentinde, Bostandyk bölgesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın geceyi felç etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti; ölenler arasında biri çocuk olduğu bildirildi.

olayın gelişimi:

Yangın ihbarı yerel saatle 03.44'te acil durum birimlerine ulaştı. İlk itfaiye ekibinin yaklaşık 4 dakika sonra olay yerine vardığı ve ekiplerin vardıklarında evin tamamen alevler içinde olduğunu rapor ettiği belirtildi.

Olay yerine toplamda yaklaşık 35 acil durum personeli ve 9 itfaiye aracı yönlendirildi; söndürme çalışmaları yoğun biçimde yürütüldü. Yangın, yerel saatle 04.42'de tamamen söndürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini duyurdu. Olayla ilgili olarak resmî makamlar tarafından soruşturma başlatıldı ve güvenlik güçleri ile itfaiye ekipleri incelemelerine devam ediyor.

Kazakistan'ın Almatı kentinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.