Geçmeyen öksürük ihmal edilmemeli: altta yatan nedenler ve uyarılar

Uzun süren öksürük nedir:

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Bozdoğan, kronik yani geçmeyen öksürüğün yetişkinlerde sekiz hafta, çocuklarda ise dört hafta üzerinde devam eden öksürük olarak değerlendirildiğini açıkladı. Dr. Bozdoğan, bu sürenin aşılması halinde öksürüğün genellikle tek başına bir sorun değil, altta yatan bir hastalığın belirtisi olduğuna dikkat çekti.

Başlıca nedenler:

Geçmeyen öksürüğün nedenleri çok çeşitli olabilir. Dr. Bozdoğan, en sık görülen nedenler arasında astım, KOAH, kronik bronşit, reflü ve sinüzite bağlı geniz akıntısını saydı. Ayrıca grip veya zatürre gibi enfeksiyonların ardından solunum yollarında devam eden tahriş, alerjik reaksiyonlar, sigara kullanımı ve bazı tansiyon ilaçlarının yan etkilerinin öksürüğü uzatabileceğini belirtti.

Dr. Bozdoğan, daha ciddi nedenler arasında akciğer kanseri, tüberküloz ve covid 19’dan sonra gelişen akciğer büzülmeleri veya akciğer katılaşması gibi durumların da yer aldığını vurguladı. Bu nedenle öksürüğün kaynağı belirlenmeden gelişigüzel ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hangi belirtiler acildir:

Öksürüğün şiddetinde giderek artış olması, günlük yaşamı veya gece uykusunu etkilemesi ihmal edilmemesi gereken durumlardır. Dr. Bozdoğan, öksürüğe eşlik eden nefes darlığı, kanlı balgam, göğüs ağrısı, yüksek ateş, gece terlemesi veya açıklanamayan kilo kaybı gibi bulguların görüldüğü durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Tetkik ve tedavi yaklaşımı:

Başarılı bir tedavi için öncelikle öksürüğün nedeninin saptanması gerektiğini söyleyen Dr. Bozdoğan, muayenenin ardından gerekirse akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ve diğer tetkiklerin yapılabileceğini ifade etti. Ayrıca öksürük şurupları veya antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımının tanıyı geciktirebileceği ve istenmeyen etkilere yol açabileceğine dikkat çekti.

Yaşam tarzı önerileri ve destekleyici önlemler:

Öksürüğün hafiflemesine yardımcı olabilecek basit önlemler de paylaşan Dr. Bozdoğan, yaşam alanlarının düzenli havalandırılmasını, ortam neminin uygun seviyede tutulmasını ve gün içinde yeterli su tüketilmesini önerdi. Sigara dumanından uzak durulmasının önemini vurgulayan Bozdoğan, reflüye bağlı öksürüğü olan hastalara baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmayı ve yatmadan hemen önce yemekten kaçınmayı tavsiye etti.

Dr. Serap Bozdoğan son olarak, öksürüğün tek başına bir hastalık değil, farklı hastalıkların belirtisi olduğunu hatırlatarak; doğru tanı ve tedavi için uzman değerlendirmesinin şart olduğunu yineledi.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. BOZDOĞAN’DAN GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK UYARISI