Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Geçmişin hububatını geleceğin sulamasıyla çoğaltan Araban Ovası

Araban Ovası, 25 bin hektarlık verimli arazisi ve coğrafi işaretli Araban sarımsağıyla tarihten günümüze ekonomik ve stratejik üretim merkezi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Geçmişin hububatını geleceğin sulamasıyla çoğaltan Araban Ovası

Tarihten bugüne stratejik bir kavşak:

Gaziantep’in Araban ilçesindeki Araban Ovası, Anadolu ile Mezopotamya arasında doğal bir geçiş güzergahı olarak tarih boyunca hem tarımsal üretim hem de ulaşım açısından merkezi bir rol oynadı. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ovada yerleşim tarihinin Tunç Çağı'na kadar uzandığını ve bölgedeki Araban Höyüğü ile kale kalıntılarının bu mirası belgelediğini vurguluyor.

Ovanın konumu, Fırat Nehri ve kollarının beslediği alüvyonlu topraklar sayesinde binlerce yıldır buğday, arpa ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin üretimini mümkün kıldı. Altun’a göre bölge, Hititler, Mitanniler, Persler, Kommagene Krallığı, Roma ve Bizans gibi farklı uygarlıkların hakimiyeti altında kalmış; Roma‑Bizans döneminde savunma ve ulaşım açısından ayrı bir önem kazanmıştır.

Tarihi miras ve anıtlar:

Araban’da Elif, Hisar ve Hasanoğlu anıt mezarları ile Karasu üzerindeki Septimius Severus Köprüsü gibi yapılar bölgenin arkeolojik ve tarihsel zenginliğine işaret ediyor. İslam fetihleri sonrası dönemde ise kaynaklarda Kale‑i Zerrin adıyla anılan Araban Kalesi ve sırasıyla Anadolu Selçukluları, Zengiler, Eyyubiler, Memlükler, Dulkadiroğulları ve Osmanlı hakimiyetleri ovaya farklı katmanlar ekledi.

Günümüzde üretim çeşitliliği ve ekonomik rolü:

Araban Ovası bugün de tarımsal üretimin merkezi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 25 bin hektarlık alana yayılan ova, mikroklima ve alüvyon bakımından zengin toprakları sayesinde geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Altun, özellikle Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili verilen Araban sarımsağının yanı sıra karpuz, kavun, pamuk, Antep fıstığı, makarnalık ve baklavalık sert buğday, mısır, zeytin ve arpa ile çeşitli meyve ve sebzelerin ovada üretildiğini aktarıyor.

Ova, sadece tarımsal üretimle sınırlı kalmayıp Gaziantep’teki un, bulgur, makarna, tekstil ve yağ sanayisi için de önemli bir ham madde kaynağı sağlıyor. Ekim, bakım ve hasat dönemlerinde ilçe halkı ile çevre bölgelerden gelen mevsimlik işçilere istihdam imkanı sunuluyor ve böylece bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlanıyor.

Sulama yatırımları ve üretimde dönüşüm hedefi:

Araban Ovası’nın verimini artırmak için kuru tarımdan sulu tarıma geçişin kritik olduğu belirtiliyor. Altun, Ardıl Barajının faaliyete geçmesinin ardından, Çat Boğazı ve Harmancık barajlarına yönelik sulama projelerinin tamamlanmasının üretimi yükselteceğini vurguluyor. Sulama imkanlarının genişlemesiyle verimli topraklarda yılda birden fazla ürün alınabilmesi ve sondaj kuyularından su çıkarırken çiftçilerin katlandığı yüksek elektrik maliyetlerinin azalması bekleniyor.

Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde Araban Ovası’ndaki üretim miktarının artmasının bölge ekonomisine, sanayiye ve ihracata olumlu yansıyacağı öngörülüyor. Hasan Altun, ovanın tarih boyunca üstlendiği üretim rolünü günümüzde de sürdürdüğünü ve sulama projeleriyle tarımsal kapasitenin daha ileri taşınabileceğini belirtiyor.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE BULUNAN ARABAN OVASI, VERİMLİ TOPRAKLARI VE TARIMSAL ÜRETİM...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİNDE BULUNAN ARABAN OVASI, VERİMLİ TOPRAKLARI VE TARIMSAL ÜRETİM KAPASİTESİYLE TARİH BOYUNCA BÖLGENİN ÖNEMLİ ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğal misafirler Tortum yollarında: dağ keçileri karayoluna yakın bölgede görünt...
images

Avusor yaylasında ilk kar: işletmeler sezonu kapattı
images

Doğu Karadeniz'de fırtına kıyı yaşamını olumsuz etkiliyor
images

Avusor yaylası erken karla beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi