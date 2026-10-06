Geçmişin kahramanları genç sporcularla tecrübelerini paylaştı

'İyilik Var' platformu Samsun'da vatan ve kahramanlık temasıyla buluştu

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, gaziler ile genç taekwondo sporcuları bir araya geldi. Güvenpark Tesisleri Kavak YEG Kıl Çadırı'nda gerçekleşen etkinlik, 'İyilik Var' Millî Gönüllülük Platformu kapsamındaki gönüllülük ve dayanışma anlayışının sahadaki somut yansımalarından biri oldu.

Buluşmanın içeriği:

Programın merkezinde yer alan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşması'nda genç sporcular, gazilerin hayat hikâyelerini ve vatan için verdikleri mücadeleleri doğrudan kendi ifadelerinden dinledi. Gençlerin merak ettikleri soruları yönelttiği oturumlarda, gazilerin tecrübeleri ve yaşam dersleri gençlerin hareketli enerjisiyle iç içe geçti. Katılımcılar aynı sofrada bir araya gelerek kuşaklararası iletişimin güçlenmesine katkı sağladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, 40 sanat atölyesi iş birliğiyle düzenlenen bayrak atölyesinde gaziler ve sporcular birlikte Türk bayrakları hazırladı. Bu atölye çalışması, hem el emeğiyle hatıra üretmeyi hem de ortak değerler etrafında pratik bir birliktelik sağlamayı amaçladı; hazırlanan bayraklar katılımcılar için anlamlı bir anı olarak kaldı.

Gönüllülüğün yereldeki etkisi:

Program, 'İyilik Var' Millî Gönüllülük Platformunun bireysel ve kurumsal gönüllüleri sosyal hizmet ihtiyaçlarıyla buluşturma hedefinin yereldeki bir uygulaması olarak öne çıktı. Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliğini güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirtti. Kavak Yerel Eylem Grubu gönüllülerinin katkısıyla gerçekleşen bu ilk buluşma, geçmişin tecrübesi ile gençliğin dinamizmini bir araya getirerek gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına zemin hazırladı.

Etkinlik, katılımcılar arasında kurulan kişisel bağlar ve ortak çalışma deneyimleriyle sınırlı kalmayıp, daha geniş toplumsal dayanışma ve kuşaklararası aktarım için örnek teşkil etti. Gazilerin paylaşımı, genç sporcuların soruları ve atölye çalışmalarının bıraktığı izler, buluşmanın hem duygusal hem de pratik boyutlarını güçlendirdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NIN "İYİLİK VAR" MİLLÎ GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU KAPSAMINDA SAMSUN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA GAZİLER İLE GENÇ SPORCULAR BİR ARAYA GELDİ. AYRICA "VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMASI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.