GEKA'nın 2027 planı belirlendi: alternatif turizm ve yeşil dönüşüm öncelik

GEKA’nın 176. yönetim kurulu toplantısı Denizli’de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 176. Yönetim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol un dönem başkanlığında ve Denizli Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, Denizli Valilik Binası’nda düzenlendi ve bölgenin kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımla gerçekleşti.

Toplantıya katılanlar arasında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı yer aldı.

gündem ve ara değerlendirmeler:

Toplantıda öncelikle Ajansın 2026 yılı Birim Ara Faaliyet Raporları detaylı şekilde incelendi. Ümit Gülyağı tarafından sunulan kapsamlı bilgilendirme sunumu, yürütülen projelerin durumu, hedeflere yakınlık ve izleme sonuçları üzerine odaklandı. Ara raporların değerlendirilmesi, 2027 programı taslağının şekillenmesinde temel veri olarak kullanıldı.

2027 çalışma programı öncelikleri:

Toplantı sonunda kabul edilen 2027 yılı Çalışma Programı, sonuç odaklı alanlara yoğunlaşacak şekilde kurgulandı. Öncelikli program başlıkları arasında Alternatif Turizmde Yeni Destinasyonlar, Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi ve İmalat Sanayide Yeşil ve Dijital Dönüşüm yer alırken, kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik Kurumsal Gelişim ile bölgesel fırsatların değerlendirilmesine yönelik Yerel Kalkınma Fırsatları başlıkları da programda yer aldı.

bölgesel etki ve iş birliği odağı:

GEKA, Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan çalışmalarla bölgede yeni turizm rotaları oluşturarak turizm kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında bölgenin coğrafi potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin katma değerli üretime dönüştürülmesi amaçlanıyor. Kurumlar arası iş birliği vurgusu, programların etkin uygulanması ve bölgenin rekabet gücünün yükseltilmesi açısından kritik bulundu.

Toplantı sonuçları, GEKA'nın sürdürülebilir büyüme ve bölgesel kalkınma hedefine hizmet edecek şekilde operasyonel önceliklerin netleştirilmesi yönünde adım attığını gösteriyor; yürütülecek faaliyetlerin izlenmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesi önümüzdeki dönemin kilit unsurları olarak öne çıkacak.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NIN (GEKA) 176. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL’UN DÖNEM BAŞKANLIĞINDA DENİZLİ VALİLİĞİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, AJANSIN 2027 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLENİRKEN 2026 YILI BİRİM ARA FAALİYET RAPORLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ.