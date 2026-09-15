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Erzincan'da sektör çalıştayında çözüm ve iş birliği vurgusu

ETSO'nun 8. Grup çalıştayında bankacılık, sigorta, emlak, kuyumculuk ve saatçilik temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan'da sektör çalıştayında çözüm ve iş birliği vurgusu

etso'nun 8. grup çalıştayı yapıldı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından düzenlenen çalıştay, 8. Grup Bankacılık, Sigortacılık, Emlakçılık, Kuyumculuk ve Saatçilik meslek grubu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlık etti; sektör temsilcileri kendi alanlarında karşılaştıkları sorunları, beklentilerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

sorunlar, beklentiler ve çözüm odaklı değerlendirmeler:

Çalıştayda, üyelerin dile getirdiği sorunlar detaylı şekilde ele alındı. Bankacılık, sigorta ve emlakçılık başta olmak üzere kuyumculuk ve saatçilik sektörlerinde yerel uygulamalar, düzenleyici süreçler ve piyasa beklentileri tartışıldı. Tanoğlu, oda tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmaların yanı sıra devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, odanın sektörel sorunların çözümünde aktif rol alacağını vurguladı.

bilgi paylaşımı ve tanıma töreni:

Toplantı, sadece sorun tespitine değil aynı zamanda deneyim paylaşımına da zemin oluşturdu. Katılımcılar, sektör içi iş birliğinin ve tecrübe aktarımının Erzincan iş dünyasının gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca ETSO’ya kayıtlı ve 20 yılı aşkın süredir ticari faaliyetlerini sürdüren üyelere teşekkür plaketi takdim edildi; plaketler Tanoğlu ile ETSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından sunuldu.

Çalıştay sonrasında yapılan değerlendirmelerde, gündeme getirilen konuların takip edileceği, çözüm önerilerinin projelendirilip önceliklendirileceği ifade edildi. ETSO yönetimi ile meslek grubu temsilcileri arasında kurulan diyalogun, yerel ekonomi, üretim ve istihdama olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) 8. GRUP BANKACILIK, SİGORTACILIK, EMLAKÇILIK, KUYUMCULUK...

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) 8. GRUP BANKACILIK, SİGORTACILIK, EMLAKÇILIK, KUYUMCULUK VE SAATÇİLİK MESLEK GRUBU ÜYELERİNİN KATILIMIYLA SEKTÖR ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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