Manisa'da arıcıların petekleri eksi 30 derecede kimyasal olmadan korunuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden petek koruma merkezi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığı destekleyici uygulamalarına bir yenisini ekleyerek Bal Peteği Muhafaza ve Koruma Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi'nde kurulan konteyner tipi soğuk hava deposuna getirilen kabarmış petekler, eksi 30 derecede ve 48 saat süreyle şoklanarak Büyük Balmumu güvesinin kelebeği, larvası ve yumurtalarına karşı etkili bir koruma sağlanıyor.

Uygulamanın işleyişi:

Tesis içine getirilen petekler önce poşetleniyor, ardından soğuk hava deposunda saklanarak şoklama işlemi uygulanıyor. Şoklama bittikten sonra petekler kayıt altına alınmış şekilde üreticilere teslim ediliyor; uygulamadan yararlanacak arıcıların petekli çerçeveleri adetleri sayılarak tutanak ve imza karşılığında alınıyor. Bu yöntemle peteklerin yeniden kullanılabilir hale gelmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Projenin en önemli özelliklerinden biri, peteklerin kimyasal madde kullanılmadan korunuyor olması. Böylece hem kimyasal mücadele maliyetleri azalıyor hem de petek ve balda kalıntı riski ortadan kalkıyor. Yetkililer, uygulamanın özellikle Manisa gibi sıcak iklime sahip bölgelerde peteklerin korunması bakımından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Arıcıların değerlendirmeleri:

Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Binici, tesisin arıcılar için önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Bu tesis arıcılar için çok büyük bir fayda sağlayacak. Biz bu iş için yıllardan beri mücadele veriyoruz. Tesisin kurulması için çok girişimde bulunduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut da projenin önemine değinerek, "Peteklerimizi koruyamazsak ilerleyen yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Petekler küfleniyor ve kullanılamaz hale geliyor. Burada uygulanan sistem sayesinde peteklerimizi koruyarak önümüzdeki yıllarda yeniden kullanabileceğiz. Bu hem arıcımıza hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Turgut, Manisa genelinde yaklaşık bin 500 arıcının bulunduğunu hatırlatarak hizmetin düzenli sürmesinin önemine dikkat çekti.

Manisa Salihli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Açıkgöz ise, "Arıcılıkta en önemli konulardan biri kabarmış peteklerin korunması. Manisa Büyükşehir Belediyemizin hayata geçirdiği bu proje için bugün buradayız. Hatta kendi peteklerimizi de getirerek uygulamadan yararlanmaya başladık" şeklinde konuştu ve projenin üreticilerin ekonomik yükünü hafifleteceğini vurguladı.

Uygulamanın teknik ayrıntılarını paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hıroğlu Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi Sorumlusu Üzeyir Karaca, "Manisa’daki arıcılarımız hasat sonrası kabarmış peteklerini tesisimize getirerek eksi 30 derecede 48 saat boyunca şoklayabiliyor. Eksi 30 derecede 48 saatlik şoklama ile petek güvesinin kelebeğini, larvasını ve yumurtasını yok ediyoruz" diyerek soğuk şoklamanın etkinliğini aktardı.

Belediye ve üretici temsilcileri, projenin özellikle sıcak iklime sahip diğer bölgelerde de örnek olmasını temenni ediyor. Yetkililer, bu uygulamayla arıcıların tekrar petek satın almak zorunda kalmasının önleneceğini, petek kayıpları ve üretim maliyetlerinin azalacağını belirtiyor ve projeye destek verenlere teşekkürlerini iletiyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ARICILARIN HASAT SONRASI ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ OLAN BÜYÜK BALMUMU GÜVESİNE KARŞI "BAL PETEĞİ MUHAFAZA VE KORUMA PROJESİ"Nİ HAYATA GEÇİRDİ.