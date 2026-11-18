Gebe Okulu kasım dönemi mezunlarını uğurladı

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, 2026 yılı kasım ayı dönemi mezunlarını verdi. Üç hafta süren eğitim programını başarıyla tamamlayan anne ve baba adayları katılım belgelerini aldı.

Eğitim programının kapsamı:

Anne ve baba adaylarını gebelik, doğum ve lohusalık süreçlerine hazırlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerde, katılımcılara gebelik süreci, bebek bakımı ve sağlıklı doğum yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimler, katılımcıların hem bilgi hem de pratik deneyim kazanmasına odaklandı.

Hastane gezisi ve bilgilendirme:

Eğitimlerin ardından katılımcılara hastane bünyesindeki doğum salonu ve yatan hasta odaları gezdirilerek fiziki şartlar ve işleyiş hakkında yerinde bilgilendirme yapıldı. Bu ziyaret, aile adaylarının doğum sürecine yönelik beklenti ve sorularını azaltmayı amaçladı.

Erzurum Şehir Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda, eğitimlere katılan tüm anne ve baba adaylarına teşekkür edilerek sağlıklı günler temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Normal doğumla anneler mutlu, bebekler sağlıklı" sloganıyla anne adaylarının doğal doğuma teşvik edildiği vurgulandı.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEBE OKULU, 2026 YILI KASIM AYI DÖNEMİ MEZUNLARINI VERDİ. ÜÇ HAFTA SÜREN EĞİTİM PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN ANNE VE BABA ADAYLARI KATILIM BELGELERİNİ ALDI.