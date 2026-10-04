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Gelibolu'da dördüncü katta çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Gelibolu Camikebir Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, polis ve itfaiyenin müdahalesiyle hızla söndürüldü; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gelibolu'da dördüncü katta çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Gelibolu'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Kanlı Sırt Sokak'ta bir apartmanın dördüncü katından saat 16.00 sıralarında dumanlar yükseldi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü ve alevler kontrol altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 4’ÜNCÜ KATINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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