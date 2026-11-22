Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.D. (15) iddiaya göre arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu genç, bacağından yaralandı.

olayın gelişimi:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan genç, daha sonra acil servise sevk edilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

sağlık durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA, ARKADAŞININ KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI.