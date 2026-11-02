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Iğdır'da mezarlık çevresinden sevk hazırlığı: tırda 21 göçmen yakalandı

Iğdır’da operasyonda tır dorsesinde Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen ve iki kaçakçı yakalandı; göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Iğdır'da mezarlık çevresinden sevk hazırlığı: tırda 21 göçmen yakalandı

Iğdır'da mezarlık çevresinden sevk hazırlığı: tırda 21 göçmen yakalandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Yapılan saha ve istihbari faaliyetler sonucunda, il merkezindeki mezarlık çevresinde toplanan düzensiz göçmenlerin bir tırla batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

Operasyonun seyri:

Polis ekipleri, bölgeye ikişerli ve üçerli gruplar hâlinde gelen kişileri takibe aldı. Takip edilen hareket hâlindeki tır, güvenlik tedbirleriyle durduruldu ve araçta arama yapıldı. Aramada, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen bulundu.

Gözaltı ve yasal süreç:

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yürüttüğü değerlendirilen araç sürücüsü A.C. ile M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suçta kullanıldığı belirlenen tıra el konuldu; gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için istihbarat ve saha çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Iğdır&#039;da tırın dorsesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır'da tırın dorsesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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