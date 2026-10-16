Dolar 49,4922 +0,05%
Euro 55,8495 +0,58%
Bist 12.070,17 0,00%
Altın Gram 6.691,04 +0,84%
EUR/USD 1,1270 +0,44%
Brent Petrol 105,80 -0,11%
--°

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

Bayburt Group tarafından inşa edilen Geminbeli Tüneli, 13 yıllık gecikmenin ardından yeni hedef olarak kasım ayında trafiğe açılmayı işaret ediyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

projenin güncel durumu:

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında, İç Anadolu’yla Karadeniz’i ve Karadeniz’le Akdeniz’i bağlaması planlanan Geminbeli Tünelinin inşaatını Bayburt Group üstlendi. Tünelin yapımına 2013 yılında başlanmış ve başlangıçta 5 yıl içinde bitirilmesi hedeflenmişti; ancak aradan geçen sürede proje tamamlanamadı.

geçmiş vaatler ve gecikmeler:

Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel, bugüne kadar birden fazla açılış tarihi gördü. Proje sürecinde görev yapan 8 farklı ulaştırma bakanı ve tekrarlayan ertelemeler dikkat çekti. Kış aylarında bölge sürücüleri açısından sıkıntı yaratan güzergâh, tünelin tamamlanamaması nedeniyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma kavuşamadı. En son olarak 4 Eylül tarihi işaret edilmiş, ancak tünel bu tarihte açılmamıştı.

son açıklama ve hedeflenen tarih:

Geminbeli Tüneli'ndeki son durumla ilgili Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, çalışmaların ilerlediğini belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Geminbeli Tüneli’nde görüldüğü üzere mekanik üstyapı inşasına başlamış bulunmaktayız. İnşallah kasım ayında tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor".

Öcal’ın açıklaması, proje için yeniden belirlenen kasım takvimine işaret ediyor; ancak geçmişteki ertelemeler göz önünde bulundurulduğunda hedef tarih, bölge ve sürücüler tarafından temkinli bir beklentiyle takip ediliyor.

Geminbeli Tüneli’nin açılması, bölgedeki ulaşım bağlantılarını kolaylaştıracak ve kış koşullarında yaşanan olumsuzlukları azaltma potansiyeli taşıyor. Projenin belirtilen tarihte tamamlanıp tamamlanmayacağı, önümüzdeki çalışmalarda gösterilecek hız ve koordinasyona bağlı olacak.

SİVAS&#039;TA BAYBURT GRUP TARAFINDAN YAPIMI ÜSTLENİLEN GEMİNBELİ TÜNELİ, ARADAN GEÇEN 13 YILA RAĞMEN...

SİVAS'TA BAYBURT GRUP TARAFINDAN YAPIMI ÜSTLENİLEN GEMİNBELİ TÜNELİ, ARADAN GEÇEN 13 YILA RAĞMEN HALA BİTİRİLEMEDİ. SON OLARAK 4 EYLÜL TARİHİ İŞARET EDİLEN TÜNEL İÇİN BU KEZ DE KASIM AYI İŞARET EDİLDİ. , (SİVAS VALİLİĞİ ARŞİV)

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anne sağlığı odağında aile hekimlerine güncel gebelik eğitimi
images

İstanbul’da seferberlik: afetin izleri sarılacak, kalıcı çözümler hayata geçiril...
images

Aranan kişi sayısı yediye yükseldi: filo jet soruşturmasında yeni deliller mahke...
images

Samsun esenlik merkezleriyle sağlık turizminde marka olmayı hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sunuculukla özgüvenini bulan Cansu, bakanla ilk röportajını yaptı

Düzce üçüncü sırada: Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kg yağış düştü

Nazilli'de gıda bilinci ve tarımsal yenilikler öne çıktı

Nazman okul çevrelerinde güvenlik ve koordinasyonu denetledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı