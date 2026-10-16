Geminbeli tüneli'ne yeni tarih: kasımda açılması hedefleniyor

projenin güncel durumu:

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında, İç Anadolu’yla Karadeniz’i ve Karadeniz’le Akdeniz’i bağlaması planlanan Geminbeli Tünelinin inşaatını Bayburt Group üstlendi. Tünelin yapımına 2013 yılında başlanmış ve başlangıçta 5 yıl içinde bitirilmesi hedeflenmişti; ancak aradan geçen sürede proje tamamlanamadı.

geçmiş vaatler ve gecikmeler:

Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel, bugüne kadar birden fazla açılış tarihi gördü. Proje sürecinde görev yapan 8 farklı ulaştırma bakanı ve tekrarlayan ertelemeler dikkat çekti. Kış aylarında bölge sürücüleri açısından sıkıntı yaratan güzergâh, tünelin tamamlanamaması nedeniyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma kavuşamadı. En son olarak 4 Eylül tarihi işaret edilmiş, ancak tünel bu tarihte açılmamıştı.

son açıklama ve hedeflenen tarih:

Geminbeli Tüneli'ndeki son durumla ilgili Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Karayolları Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, çalışmaların ilerlediğini belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Geminbeli Tüneli’nde görüldüğü üzere mekanik üstyapı inşasına başlamış bulunmaktayız. İnşallah kasım ayında tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor".

Öcal’ın açıklaması, proje için yeniden belirlenen kasım takvimine işaret ediyor; ancak geçmişteki ertelemeler göz önünde bulundurulduğunda hedef tarih, bölge ve sürücüler tarafından temkinli bir beklentiyle takip ediliyor.

Geminbeli Tüneli’nin açılması, bölgedeki ulaşım bağlantılarını kolaylaştıracak ve kış koşullarında yaşanan olumsuzlukları azaltma potansiyeli taşıyor. Projenin belirtilen tarihte tamamlanıp tamamlanmayacağı, önümüzdeki çalışmalarda gösterilecek hız ve koordinasyona bağlı olacak.

SİVAS'TA BAYBURT GRUP TARAFINDAN YAPIMI ÜSTLENİLEN GEMİNBELİ TÜNELİ, ARADAN GEÇEN 13 YILA RAĞMEN HALA BİTİRİLEMEDİ. SON OLARAK 4 EYLÜL TARİHİ İŞARET EDİLEN TÜNEL İÇİN BU KEZ DE KASIM AYI İŞARET EDİLDİ. , (SİVAS VALİLİĞİ ARŞİV)