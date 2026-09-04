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Gemiye binmeden 25 dakika: kaybolan Demir kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Batan gemide kaybolan 33 yaşındaki Mustafa ile 28 yaşındaki Mahmut Demir’in, gemiye binmeden 25 dakika önce kurtulan arkadaşının çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gemiye binmeden 25 dakika: kaybolan Demir kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı

Reyhanlı'da bekleyiş sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide kaybolan kardeşler Mustafa Demir (33) ve Mahmut Demir (28) için Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki ailelerinin umutlu bekleyişi devam ediyor. Olayla ilgili olarak, aynı gemide yolculuk yapan ve kurtulan Abdullah Demir tarafından gemiye binmeden önce kaydedilen görüntüler gündeme geldi.

Ortaya çıkan görüntü:

Kurtulan yolcu Abdullah Demir'in cep telefonuyla, yola çıkmadan yaklaşık 25 dakika önce çektiği videoda, kardeşlerin bir arada olduğu anlar yer alıyor. Abdullah, görüntüyü eşine yola çıkacağını haber vermek için çektiğini belirtti: 'Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım.' Görüntüde, Mustafa ve Mahmut'un aynı evden birlikte yola çıktıkları ve yolculuk öncesi birlikte oldukları görülüyor.

Ailede umut ve belirsizlik:

Abdullah, gemide yolculuk sırasında hava almaya çıktıklarını ve o sırada Mustafa'nın ailesiyle, Mahmut'un ise başka biriyle konuştuğunu aktardı. 'Böyle bir şey olacağını bilsek başka bir şekilde giderdik. Tesadüfen görüntüyü çektim. Arkadaşlarıma haberi ben verdim ve ailelere ulaştı,' diyerek videonun nasıl ortaya çıktığını anlattı. Haberlerin ardından Harran Mahallesi'ndeki baba ocağında bekleyiş, belirsizlik ve umut arasında sürüyor.

Batan gemide kaybolan kardeşlerden geriye gemiye binmeden önce eşine çektiği görüntüler...

Batan gemide kaybolan kardeşlerden geriye gemiye binmeden önce eşine çektiği görüntüler kaldı

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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