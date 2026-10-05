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Gemlik'te yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Gemlik Halitpaşa Mahallesi'nde 60'lı yaşlardaki Asiye ve Vural Kara'dan haber alamayan yakınları, eve gidince çiftin öldüğünü buldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gemlik'te yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Gemlik'te yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara, yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu. Olay, bölge sakinleri ve emniyet yetkilileri tarafından teyit edildi.

olay nasıl ortaya çıktı:

Yakınlarının bir süredir kendilerinden haber alamaması üzerine durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle birlikte çift hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ilk kontrollerde Asiye ve Vural Kara'nın yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi.

soruşturma sürüyor:

Olayın ardından polis ekipleri ve yetkili birimler evde inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemeler ve adli tıp çalışmaları sonucu belirleneceği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GEMLİK İLÇESİNDE YAŞLI ÇİFT, YAKINLARI TARAFINDAN EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU.

GEMLİK İLÇESİNDE YAŞLI ÇİFT, YAKINLARI TARAFINDAN EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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