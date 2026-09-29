Genç ahilerin sancağı Bilecik'e getirildi

Ahilik sancağı törenle teslim edildi

Kırşehir'de düzenlenen 'Genç Ahiler Buluşuyor' etkinliğinde Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük'e verilen Ahilik Sancağı, kentte gerçekleştirilen bir kabul töreniyle Vali Faik Oktay Sözer'e takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı.

Genç Ahiler Buluşuyor programı:

Program kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gençler bir araya gelerek Ahilik kültürü'nün temel değerleri olan dürüstlük, kardeşlik, dayanışma, emek ve ticaret ahlakını yakından tanıma fırsatı buldu. Bilecik'i temsil eden Bozüyük Gençlik Merkezi üyesi Erhan Küçük, gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında ikincilik derecesi elde ederek katılım belgesi almaya hak kazandı.

Valilikte takdim ve mesaj:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek adına gönderilen Ahilik Sancağı, Erhan Küçük tarafından Vali Faik Oktay Sözer'e sunuldu. Vali Sözer törende, Ahilik kültürünün yüzyıllardır toplumsal dayanışmanın, dürüst ticaretin ve kardeşliğin önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Sözer, Erhan Küçük'ü başarılarından dolayı tebrik ederek gelecekteki çalışmalarında başarı diledi.

AHİLİK SANCAĞI BİLECİK’TE