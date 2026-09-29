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Genç ahilerin sancağı Bilecik'e getirildi

Genç Ahiler Buluşuyor programında ikincilik elde eden Erhan Küçük'e verilen Ahilik Sancağı, Bilecik'e getirildi ve Vali Faik Oktay Sözer'e sunuldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç ahilerin sancağı Bilecik'e getirildi

Ahilik sancağı törenle teslim edildi

Kırşehir'de düzenlenen 'Genç Ahiler Buluşuyor' etkinliğinde Bilecik'i temsil eden Erhan Küçük'e verilen Ahilik Sancağı, kentte gerçekleştirilen bir kabul töreniyle Vali Faik Oktay Sözer'e takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı.

Genç Ahiler Buluşuyor programı:

Program kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gençler bir araya gelerek Ahilik kültürü'nün temel değerleri olan dürüstlük, kardeşlik, dayanışma, emek ve ticaret ahlakını yakından tanıma fırsatı buldu. Bilecik'i temsil eden Bozüyük Gençlik Merkezi üyesi Erhan Küçük, gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında ikincilik derecesi elde ederek katılım belgesi almaya hak kazandı.

Valilikte takdim ve mesaj:

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek adına gönderilen Ahilik Sancağı, Erhan Küçük tarafından Vali Faik Oktay Sözer'e sunuldu. Vali Sözer törende, Ahilik kültürünün yüzyıllardır toplumsal dayanışmanın, dürüst ticaretin ve kardeşliğin önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Sözer, Erhan Küçük'ü başarılarından dolayı tebrik ederek gelecekteki çalışmalarında başarı diledi.

AHİLİK SANCAĞI BİLECİK’TE

AHİLİK SANCAĞI BİLECİK’TE

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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