Genç arıcı Latife Gül Kaplan 250 kovandan bin kovana ulaştı

Genç arıcının başlangıcı:

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü mezunu. Mezuniyetin ardından masa başı bir işe girmek yerine, çocukluğundan beri içinde büyüdüğü arıcılığı meslek edindi ve babasından öğrendiklerini profesyonel hayata taşıdı.

Destekle gelen büyüme:

Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma desteği kapsamında aldığı proje ile işe 250 kovan ve gerekli ekipmanla başladı. Zaman içinde planlı çalışma ve sertifikasyon süreciyle işletmesini büyüttü; bugün işletmesinde bin kovan bulunuyor.

Seyahat ve üretim düzeni:

Arıların iklim ve bitki örtüsüne göre taşınması gerektiği için Kaplan, mevsime göre bölge bölge dolaşıyor. Adana'dan Muğla'ya, Şanlıurfa, Kayseri, İzmir ve farklı illere giderek yılın büyük bölümünde arılarını taşıyor; bu süreç bazen sabaha kadar süren uykusuz yüklemeler ve 7/24 çalışma gerektiriyor.

Kaplan, işi ve çalışma biçimiyle ilgili olarak "Bir insanın emri altında çalışmak pek bana göre değil" diyerek kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini belirtiyor. Maaşlı bir iş yerine serbest ve üretime dayalı çalışma ortamının ona daha uygun olduğunu vurguluyor.

Kovanlar, bakım ve üretici bakışı:

Rengarenk boyadığı kovanların her birinin kendileri için ayrı bir anısı olduğunu söyleyen Kaplan, "Arı kolonisi, bebek demek" ifadesiyle kovanlara gösterdikleri özeni özetliyor. Bebeğe nasıl bakılıyorsa arı kolonisine de aynı titizlikle yaklaşmak gerektiğini, bunun verim ve üretim açısından belirleyici olduğunu anlatıyor.

Genç arıcı, zaman zaman üreticilere farklı gözlerle bakıldığına değinerek amaçlarının üretmek olduğunu ve arıların doğadaki düzen için önemini vurguluyor. Kendi emeğiyle bir şeyler ortaya koymanın tatminini yaşadığını, arıcılığın büyük emek ve fedakârlık gerektirdiğini ancak sevgiyle yapıldığında zorlukların geri plana düştüğünü söylüyor.

22 YAŞINDAKİ LATİFE GÜL KAPLAN, KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ'NDEN MEZUN OLDUKTAN SONRA ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE YAŞAYAN AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ.