İnegöl Belediyesi'nde saha incelemesi

Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü ziyaret ederek müdürlüğün bilişim teknolojileri çalışmalarını ve hayata geçirdiği projeleri yerinde inceledi.

Program, Doç. Dr. Fatih Gürses nezaretinde gerçekleştirildi ve etkinliğe yaklaşık 50 öğrenci katıldı. Ziyaret boyunca belediyenin dijital altyapı yatırımları ve teknolojik projeleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

gezinti ve teknik tanıtım:

Öğrenciler, İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından karşılanarak Daire Müdürü Yusuf Baltacı eşliğinde İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Sistem Odası'nı gezdi. Birimlerin çalışma prensipleri, teknik altyapısı ve günlük operasyon akışları adım adım anlatıldı.

yapay zeka ve dijital dönüşüm uygulamaları:

Programın öne çıkan bölümlerinden biri yapay zeka destekli kamera sistemleriydi. Öğrencilere bu teknolojilerin belediye hizmetlerindeki kullanım alanları, akıllı şehir uygulamalarına katkıları ve kamera sistemlerinin sunduğu teknik imkanlar hakkında sunumlar yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretle amaç, öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri saha gözlemiyle pekiştirmeleri, kamu kurumlarında bilişim teknolojilerinin uygulama örneklerini yakından tanımaları ve dijital dönüşüm uygulamaları hakkında deneyim kazanmaları olarak açıklandı.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, İNEGÖL BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET EDEREK BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI VE HAYATA GEÇİRDİĞİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ ALDI.