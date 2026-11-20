Erciyes topluluklarından ÜNİDES 7. Dönem başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. Dönem başvuru sonuçlarına göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 19 proje destek almaya hak kazandı. Bu sonuç, üniversite öğrencilerinin proje üretme kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımlarının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

seçim süreci ve kapsamı:

Program genelinde Türkiye çapında toplam 5 bin 605 başvuru değerlendirildi ve bunlardan bin 276 proje desteklenmeye layık görüldü. ERÜ topluluklarının elde ettiği 19 proje desteği, rekabetçi havuz içinde dikkat çeken bir başarı niteliği taşıyor ve üniversitenin gençlik çalışmaları altyapısının etkinliğine işaret ediyor.

üniversite için taşıdığı önem:

Bu başarı, sadece sayısal bir sonuç olmanın ötesinde, öğrencilerin fikirlerini proje haline getirebilme yeteneğini ve akademik danışmanların yönlendirici rolünü vurguluyor. ERÜ içinde proje kültürünün güçlenmesi, uzun vadede toplulukların sürdürülebilir faaliyetlerine ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayabilir.

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç bu sonuçları değerlendirirken, Destek almaya hak kazanan tüm öğrenci topluluklarımızı ve projelerde emeği geçen akademik danışmanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz

ERÜ yönetimi ve topluluklar, önümüzdeki dönemde de proje geliştirme ve başvuru süreçlerini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor; bu tür destekler gençlerin sahaya dönük fikirlerini hayata geçirmelerinde belirleyici rol oynuyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) 7. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARINA GÖRE, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN 19 PROJE DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.