Kocaeli'de uzun süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti

Kocaeli'de 29 Haziran tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 62 yaşındaki Ali Erdoğan Karlı, 144 gün süren tedavi ve yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Olayda, motosiklet sürücüsünün de yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, Körfez Yeniyalı Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre D-100 yan yolda seyreden Bünyamin A. idaresindeki 41 BFE 397 plakalı motosiklet, namazdan döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Erdoğan Karlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karlı yol kenarına savrulurken, sürücü Bünyamin A. motosikletiyle birlikte takla attı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki yaralıya da olay yerinde müdahale ederek kalp masajı uyguladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan taraflardan Karlı, 144 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

cenaze töreni ve son durum:

Hayatını kaybeden Ali Erdoğan Karlı'nın cenazesi bugün Körfez Yeniyalı Merkez Camii'ne getirildi. Camide kılınan cenaze namazının ardından Karlı, Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisine ise hastanede devam edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza koşullarına dair resmi açıklamalar kaynak metinde yer almamaktadır; süreçle ilgili yetkili mercilerden gelecek bilgilere göre gelişmeler takip edilecektir.

Motosikletin çarptığı yaya 144 gün sora yaşam mücadelesini kaybetti