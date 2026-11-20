Efeler'de 20 Kasım etkinliği Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşti

Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği, Uğur Mumcu Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde hazırlanan program gün boyu devam etti ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler sunuldu.

etkinlikte neler vardı:

Etkinlik alanı, çocukların ilgisini çeken noktalara bölünerek resim çalışmaları, palyaço gösterileri ve yüz boyama gibi renkli aktivitelerle donatıldı. Programda ayrıca resfebe çalışması, Efeler Belediyesi Şehit Tiyatrosu tarafından sunulan kukla gösterisi ve beş taş gibi geleneksel oyunlara yer verildi. Katılımcılara çocuk hakları pasaportu dağıtıldı ve çocuklar hayallerini dilek ağacına astı.

aileler ve etkinlik atmosferi:

Etkinlik, parka akın eden çocuklar sayesinde hareketli anlara sahne oldu; ailelerden tam not aldı. Çocuklar gün boyunca farklı atölye ve oyun noktalarında bir araya gelirken alan, sosyal ve kültürel buluşma mekânı olarak öne çıktı.

başkanın değerlendirmesi:

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle evlatlarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak, onlara nefes alabilecekleri alanlar sunmak bizim en temel sorumluluğumuz. Efeler’de çocuklarımızın geleceğe umutla bakacağı sosyal ve kültürel çalışmaları sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.

EFELER BELEDİYESİ'NİN, EFELER KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİNDE 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİK, UĞUR MUMCU PARKI’NDA ÇOK SAYIDA ÇOCUĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE HAZIRLANAN PROGRAMDA ÇOCUKLAR, GÜN BOYUNCA RENKLİ AKTİVİTELERDE BİR ARAYA GELDİ.