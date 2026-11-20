Ünal Önal: suçlamalara tek tek yanıt ve yargı çağrısı

Örkoop eski Başkanı Ünal Önal, mevcut Başkan Çetin Kapucu tarafından dile getirilen "7 maddelik usulsüzlük" iddialarına yanıt vermek için eski yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında konuştu. Önal, hakkındaki suçlamaları reddetti, mevcut yönetime ilişkin karşı iddialarını kamuoyuna açıkladı ve bazı konularda yargı yoluna gidileceğini bildirdi.

Görev yaptığı 7,5 yıl boyunca kooperatifin 11 yıl kar ettiğini savunan Önal, kooperatifteki 30 yıllık geçmişini, üreticilerin isteğiyle başkan olduğunu ve yönetim kurulu kararıyla aylıklı müdür olarak görevine devam ettiğini belirtti. EYT düzenlemesi çıktığında kooperatifin SGK maliyetini azaltmak amacıyla 8-10 personelle birlikte emekli olduğunu, ihbar tazminatı iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.

personel ve "bankamatik" iddialarına yanıt

"Bankamatik memuru" suçlamasını reddeden Önal, Örkoop bünyesinde Kuşadası, Denizli, soğuk hava deposu, yem fabrikası ve incir işletmesi dahil olmak üzere yaklaşık 120 personel bulunduğunu, incir sezonunda 70-80 mevsimlik çalışanın istihdam edildiğini aktardı. Bu personelin çoğunu tanımayabileceğini ancak sigortalarının yaptırıldığını vurgulayan Önal, "Benim hiç bankamatik memurum olmadı" dedi.

2014 süt krizi dönemine ilişkin dışarıdan anlaşılan iki uzman için yapılan kira ve fatura ödemelerinin resmi sözleşmeye dayandığını belirtti.

mali işlemler, çekler ve iddia edilen usulsüz ödemeler

Önal, kooperatifin yıllık işlem hacminin 2 milyar TL civarında olduğunu, bu çerçevede 29 milyon TL tutarındaki çek işlemlerinin cari hesap sistemi içinde yürütüldüğünü savundu. Mevcut yönetimin Bozdoğan ve Atça'daki firmalardan aldığı toplam yaklaşık 40 milyon TL tutarındaki çekleri ödemediğini iddia etti.

Önal, kayıt dışı ürün ve incir işlemleri ile ilgili olarak krema satışından kendi şahsi hesabına tek kuruş girmediğini, incir işinden kuruma 30-40 milyon TL kazanç sağlandığını söyledi.

Muhasebe kayıtlarına müdahale iddialarına ilişkin olarak, 2006'da geçilen dijital muhasebe sisteminde geriye dönük en fazla 10 gün gidilebildiğini, personel kaynaklı ufak gecikmeler dışında kayıtlarla oynanmadığını kaydetti. Buna karşılık asıl müdahalenin mevcut yönetim tarafından 24 Ekim Cumartesi akşamına kadar yapıldığını öne sürdü.

laboratuvar cezaları, arazi iddiası ve somut suçlamalar

Üretici ve firma cezalarına ilişkin olarak Önal, Örkoop'un bölgedeki en iyi laboratuvara sahip olduğunu ve ayda iki kez numune alındığını belirtti. Su katılan veya yağı düşük çıkan sütlere karşı ayrım yapılmadan ceza kesildiğini, süt satılan firmalara uygulanan 49 milyon TL tutarındaki cezaların bakanlık denetimleri ve analiz sonuçlarına dayandığını söyledi.

Örkoop'a ait olduğu iddia edilen 37 dönümlük zeytinlik iddiasını reddeden Önal, söz konusu arazinin Horsunlu'dan Kadir Cabar'dan dönümü 10 bin TL'ye şahsi imkanlarıyla alındığını, "Örkoop'un bir iğnesinin tapusunu almadım" diyerek bu iddianın kanıtlanması halinde özür dileyeceğini ifade etti.

Basın toplantısında Önal üç somut iddia gündeme getirdi ve elinde belgeler olduğunu belirtti. Bunlardan biri olarak 2026 yılında bazı kişilere afaki fatura kesilerek bankadan 17 milyon TL gönderildiğini, bu paranın bir hafta içinde Örkoop hesabına iade edilmemesi halinde yargıya başvuracaklarını söyledi.

Diğer bir iddia, konkordato kararından hemen önceki dönemde gerçekleştiği öne sürülen nakit transferleriyle ilgiliydi. Önal, 29 Eylül - 21 Ekim tarihleri arasında kooperatife 4 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunan bir çalışana 3 parça halinde 3 milyon 220 bin TL gönderildiğini iddia etti ve "Diğer çalışanlar 3 aydır maaş alamazken, üretici para beklerken bu hile yapıldı" dedi. Ödenen bu meblağın iadesi halinde 100 çiftçinin 40'ar bin TL alacağının ödenebileceğini belirtti.

süt miktarı ve olağanüstü genel kurul çağrısı

Önal, Örkoop'un süt toplama kapasitesinin seçim öncesi 200 ton olduğunu, şu an rakamın 10 ton seviyesine düştüğü iddiasında bulundu. Bu düşüşün yönetim değişikliğinden hemen sonra yaşandığını belirten Önal, kısa vadede üretimin toparlanması halinde kooperatifin yeniden düzlüğe çıkabileceğini savundu.

Kurtuluş reçetesi olarak imza kampanyası başlattıklarını söyleyen Önal, şu ana kadar 1.438 imza toplandığını, 400 imzanın olağanüstü genel kurul için yeterli olduğunu açıkladı. Önal, hedeflenen süt toplama rakamlarını 40-45 ton seviyesine çektikten sonra üç ayda 80, altı ayda 100 ve bir yıl içinde 150 tona ulaşılması durumunda kooperatifin kurtarılacağını öne sürdü.

Mali tabloya ilişkin olarak Önal, kooperatifin toplam borcunun 380 milyon TL olduğunu, 150 milyon TL çek borcu bulunduğunu, üretici borcunun yaklaşık 67 milyon TL civarında olduğunu, banka borcunun ise 191 milyon TL olarak belirlendiğini söyledi. Örkoop'un Ziraat Bankası'ndaki limitinin 70 milyon TL olduğunu ve tahsil edilen çeklerin nakite dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kooperatifin üretici alacaklarının yaklaşık 97 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

Basın toplantısının sonunda Önal, iddiaların ve karşı iddiaların belgelerle takip edileceğini, sürecin yargıya taşınabileceğini ifade ederek, imza kampanyası ve olağanüstü genel kurul sürecini devam ettireceklerini duyurdu.

ÖRKOOP ESKİ BAŞKANI ÜNAL ÖNAL, MEVCUT BAŞKAN ÇETİN KAPUCU’NUN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KAMUOYUYLA PAYLAŞTIĞI "7 MADDELİK USULSÜZLÜK" İDDİALARINA YANIT VERMEK AMACIYLA ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE BİR OTELDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ. HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI TEK TEK REDDEDEN ÖNAL, MEVCUT YÖNETİME YÖNELİK DİKKAT ÇEKİCİ KARŞI İDDİALARDA BULUNARAK YARGI YOLUNU İŞARET ETTİ.