antrenmanın ana hattı:

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesi hazırlıklarını bir antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, takımın maç temposuna ayak uydurma ve saha içi organizasyonlarını pekiştirme hedefiyle planlandı.

Seans, geleneksel ısınma hareketleriyle başladı; oyuncular kısa pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından eğlenceli oyunlarla ritim yakaladı. Antrenman, dar alan oyunu uygulamalarıyla tamamlanarak pres ve hızlı toplu çıkışlar üzerinde duruldu.

maç bilgileri ve hedef:

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maç, 22 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, sahasında kazanarak haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor ve hazırlıkları bu doğrultuda sürdürüyor.

hakem ataması:

Karşılaşmayı yönetecek hakem Süleyman Bahadır olacak. Bahadır’ın yardımcılıklarını Cem Özbay ve Tuncay Ercan yapacak, maçın dördüncü hakemi ise İbrahim Güner olarak bildirildi.

Manisa FK, yarın yapacağı son antrenmanla Pendikspor maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak ve teknik heyet, kadro seçiminde maç planına uygun tercihler yapacak.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI PENDİKSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.