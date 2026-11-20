İnceleme ve ziyaret amaçları:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar katılımıyla Katran köyündeki yatılı kız Kur'an kursunda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Heyet, kurum yetkililerinden kursta yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında brifing aldı ve uygulamada gözlemlerde bulundu.

Brifing ve yerinde değerlendirme:

Ziyaret sırasında yetkililer, kursun fiziki yapısı, eğitim programları ve öğrencilere sunulan sosyal-kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi. Heyet, verilen brifing çerçevesinde mevcut durumun tespiti ile ihtiyaç alanlarının belirlenmesine odaklandı.

Eğitim yatırımları ve gençlik odaklı çalışmalar:

Görüşmelerde, Şırnak genelinde devam eden eğitim yatırımları ile Kur'an kurslarının hem fiziki hem de eğitsel açıdan güçlendirilmesi gündeme geldi. Heyet, gençlerin gelişimine katkı sağlayan çalışmaların sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı ve bu alandaki adımların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Ziyaret, bölgedeki eğitim kalitesinin artırılması yönünde mevcut çabaların yerinde görülmesi ve önceliklerin belirlenmesi açısından değerlendirildi. Kurum yetkililerinin aktardığı bilgiler doğrultusunda, eğitimin niteliğini yükseltecek düzenlemeler ile sosyal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasının önemi bir kez daha öne çıktı.

Heyetin incelemesi, hem Kur'an kurslarının günlük işleyişine ilişkin doğrudan gözlemlerle hem de yetkililerle yapılan müzakerelerle sona erdi; taraflar, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların takip edileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI İSRAFİL KIŞLA, ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ VE CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR İLE BİRLİKTE CİZRE’NİN KATRAN KÖYÜNDEKİ YATILI KIZ KUR’AN KURSU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.