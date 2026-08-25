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Genç gönüllüler Mersin şehir hastanesinde umut ve tebessüm dağıttı

Mersin Şehir Hastanesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gönüllü gençler, çocuk, yetişkin ve yaşlı hastalara moral verip destek oldu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Genç gönüllüler Mersin şehir hastanesinde umut ve tebessüm dağıttı

etkinlik detayları:

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında gönüllü gençler, hastanede tedavi gören çocuk, yetişkin ve yaşlı hastaları ziyaret ederek moral verdi. Etkinlik, hastanenin Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Birimi koordinasyonunda gerçekleştirildi ve farklı servislerde sürdürülerek geniş bir hasta kitlesine ulaştı.

Gençler çocuk servislerinde miniklerle yakından ilgilenip oyunlar ve sohbetler eşliğinde yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Yemek yemekte güçlük çeken hem çocuklara hem de yetişkin hastalara yardım eden gönüllüler, tedavi sürecinin duygusal yükünü hafifletmeye çalıştı. Sağlık personelinin özverisi ile gönüllülerin samimi yaklaşımı bir araya gelerek hastalara somut destek sundu.

başhekim'in vurguları:

Prof. Dr. Mehmet Ballı, programın önemine işaret ederek "Şifa, yalnızca tıbbi müdahalelerle değil, kalpten kalbe kurulan bağlarla da başlar" dedi. Ballı gençlerin çocukların yüzünde tebessüm oluşturduğunu, yemek yemekte güçlük çeken hastalara yardımcı olduklarını ve samimi sohbetlerle hastaların yanında bulunduklarını ifade etti.

Ballı, gönüllülük bilinciyle hareket eden gençlerin hastane ortamına kattığı enerjiyi ve nesiller arası dayanışmanın değerini öne çıkardı: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimizin enerjisi ve kıymetli çınarlarımızın hayat tecrübesi sevgi çatısı altında bir araya geldi. Bizler yalnızca hastalıkları tedavi etmiyor; saygı, vefa ve dayanışmayla nesiller arasında güçlü gönül köprüleri de kuruyoruz".

hasta ve yakınlarının değerlendirmesi:

Gönüllü gençlerin ilgisi karşısında memnuniyet duyduklarını belirten hastalar ve hasta yakınları, anlamlı organizasyon için hastane yönetimine teşekkür etti. Programın kısa vadede moral sağladığı, uzun vadede ise toplumda gönüllülük bilincinin güçlenmesine katkı sunacağı değerlendirildi.

Hastane yönetimi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programa destek veren tüm gönüllülere teşekkür ederek benzer iş birliklerinin sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yaptı.

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE MERSİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE...

MERSİN ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE MERSİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA GÖNÜLLÜ GENÇLER, HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLI HASTALARI ZİYARET EDEREK MORAL VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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