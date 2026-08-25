Genç kanat Savinho, Tottenham'da yeni bir sayfa açıyor

Tottenham savinho transferini resmen açıkladı

Tottenham Hotspur, son olarak Manchester City forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu kadrosuna kattığını kulübün resmi internet sitesinden duyurdu. 22 yaşındaki oyuncunun transferi, takımın kanat hattına dinamizm ve alternatif yaratma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

yönetimin değerlendirmesi:

Kulübün sportif direktörü Johan Lange şunları söyledi: "Savio bir süredir radarımızda olan bir isimdi ve artık Tottenham Hotspur oyuncusu olduğu için çok mutluyum. Kendisi zaten en üst seviyede kalitesini gösterdi ve yeteneğinin, tarzının ve zihniyetinin burada kurmakta olduğumuz kadroya çok iyi uyacağına inanıyoruz. Topu her eline aldığında taraftarlarımızı heyecanlandıracağından eminim ve Roberto’nun antrenörlüğünde gelişimini izlemeyi dört gözle bekliyorum."

teknik ekip ve sahadaki beklentiler:

Teknik direktör Roberto De Zerbi ise oyuncuyu şu sözlerle tanımladı: "Savio, kanat pozisyonlarında enerji, hayal gücü ve kalite getiren bir oyuncu. Savunmacılara karşı atak yapma cesaretine ve oyunun seyrini değiştirebilme yeteneğine sahip. Onun bizimle birlikte olmasından çok memnunuz ve onunla birlikte çalışmayı, gelişimine katkıda bulunmayı ve kişiliğini takıma yansıtmasını görmeyi dört gözle bekliyorum".

oyuncunun performans verileri:

22 yaşındaki kanat oyuncusu, Manchester City formasıyla toplam 84 müsabakada görev aldı ve bu maçlarda 7 gol, 16 asistlik skor katkısı sağladı. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, Savinho'nun hızı, driplingi ve hücum yönlü tercihleriyle takıma kısa vadede katkı sunmasını bekliyor.

İGİLTERE PREMİER LİG EKİPLERİNDEN TOTTENHAM, SON OLARAK MANCHESTER CİTY FORMASI GİYEN BREZİLYALI OYUNCU SAVİNHO’YU KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.