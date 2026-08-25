Fenerbahçe'nin Lyon yolculuğu: eksikler ve kadro açıklandı

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu ve programı

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın TSİ 22.00'de Fransız ekibi Lyon ile karşılaşmak üzere Fransa'ya hareket etti. Kafile, TSİ 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla yola çıktı.

maç öncesi program:

Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir futbolcu, TSİ 19.00'da karşılaşmanın oynanacağı OL Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Fenerbahçe, TSİ 19.30'da aynı stadyumda yapacağı antrenmanın ilk bölümünü basına açık tutarak hazırlıklarını tamamlayacak.

kadro ve sakatlıklar:

Teknik ekip, Lyon karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunu açıkladı. Trendyol Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu ile bu karşılaşmada kadroya alınmayan Marco Asensio kafilede yer almıyor. Ayrıca sakatlıkları devam eden Mert Günok ve Çağlar Söyüncü de kadroda bulunmuyor.

Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde: Ederson Moraes, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kanté, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.

Teknik ekip, eksiklere rağmen rövanş maçına odaklanmış durumda; kadro seçimi hücum ve savunma arasında denge kurma ihtiyacını yansıtıyor. Basın toplantısı ve antrenmanın ardından takımın son hazırlıkları tamamlanacak ve sahaya çıkacak ilk 11'e dair ipuçları daha netleşecek.

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞINDA YARIN DEPLASMANDA FRANSIZ EKİBİ LYON İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.